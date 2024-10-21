Теперь делаю только так — 15 минут и все готово: повар раскрыл секрет быстрого и приготовления свеклы

Свекла – один из самых популярных корнеплодов, который используется для приготовления множества блюд. Однако традиционный способ варки свеклы может отнять немало времени и оставить неприятный запах на кухне. Уфимский повар Валерий Стрыльников поделился своим уникальным методом, позволяющим приготовить свеклу всего за 15 минут, сохранив при этом все ее полезные свойства.

Секрет быстрого приготовления