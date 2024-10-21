Теперь делаю только так — 15 минут и все готово: повар раскрыл секрет быстрого и приготовления свеклы
- 13:30 21 октября
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- Служба новостей
Свекла – один из самых популярных корнеплодов, который используется для приготовления множества блюд. Однако традиционный способ варки свеклы может отнять немало времени и оставить неприятный запах на кухне. Уфимский повар Валерий Стрыльников поделился своим уникальным методом, позволяющим приготовить свеклу всего за 15 минут, сохранив при этом все ее полезные свойства.
Секрет быстрого приготовления
По словам повара, секрет быстрого приготовления свеклы заключается в нескольких ключевых моментах:
- Правильная подготовка: Перед варкой свеклу необходимо тщательно промыть и очистить от верхнего слоя кожицы, оставив хвостик. Это поможет сохранить сок внутри корнеплода и ускорит процесс приготовления.
- Выбор свеклы: Оптимальным вариантом для быстрого приготовления являются свекла среднего размера. Они не только быстрее варятся, но и обладают более насыщенным вкусом.
- Кипящая вода: Свеклу необходимо опускать в уже кипящую воду. Это позволит ей быстрее нагреться и сократит время приготовления.
- Хлебный трюк: Добавление кусочка хлеба в воду во время варки поможет снизить интенсивность характерного свекольного запаха.
- Резкое охлаждение: После варки свеклу необходимо сразу же переложить в ледяную воду. Этот контраст температур поможет равномерно довести свеклу до готовности и сохранить ее яркий цвет.
Преимущества быстрого метода варки
- Экономия времени: Приготовление свеклы по этому методу занимает всего 15 минут, что значительно сокращает время нахождения у плиты.
- Сохранение полезных веществ: Быстрая варка позволяет сохранить в свекле максимальное количество витаминов и минералов.
- Отсутствие неприятного запаха: Благодаря добавлению хлеба, запах свеклы во время варки будет менее интенсивным.
Как выбрать свеклу в магазине
При выборе свеклы в магазине обращайте внимание на следующие факторы:
- Размер: Оптимальный размер свеклы для быстрого приготовления – средний.
- Цвет: Свекла должна иметь насыщенный бордовый цвет.
- Плотность: Корнеплод должен быть твердым на ощупь без повреждений.
Заключение
Метод быстрого приготовления свеклы, предложенный Валерием Стрыльниковым, является отличной альтернативой традиционному способу варки. Он позволяет сэкономить время и сохранить все полезные свойства этого корнеплода, пишет irkutskmedia.ru.