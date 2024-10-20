В Коми начались работы по защите пожилых людей от насилия
- 22:41 20 октября
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- Дмитрий Толстенёв
В Республике Коми обострилась проблема жестокого обращения с пожилыми людьми, которая до сих пор остается во многом скрытой от широкой общественности. Об этом заявила министр труда, занятости и социальной защиты региона Екатерина Грибкова.
По её словам, насилие над пожилыми гражданами приобретает разные формы: от ограничения свободы до отказа в предоставлении необходимых лекарств, и даже физического насилия. Однако проблема усугубляется тем, что сами пострадавшие зачастую предпочитают умалчивать о происходящем, что затрудняет возможность оказания им своевременной помощи.
Грибкова подчеркнула, что подобные случаи не всегда получают должное внимание, поскольку многие пожилые люди либо боятся сообщать о случившемся, либо считают, что не имеют права жаловаться. Это делает проблему особенно опасной и требует разработки эффективных мер по её профилактике и устранению. Министерство труда, занятости и социальной защиты Коми уже разработало ряд мероприятий, направленных на предотвращение случаев жестокого обращения с пожилыми гражданами. Одним из ключевых элементов этой работы является информационная кампания, которая призвана привлечь внимание общественности и пострадавших к проблеме.
В рамках информационной работы планируется разъяснение прав пожилых людей, информирование о доступных способах защиты и помощи. Также будет усиливаться взаимодействие с социальными службами и организациями, занимающимися вопросами защиты прав пожилых граждан. По словам министра, одной из задач профилактики является создание условий, при которых пожилые люди смогут обращаться за помощью без страха и стеснения, зная, что их права будут защищены, а каждый случай насилия получит должное внимание со стороны правоохранительных органов и социальных служб.