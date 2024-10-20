В Коми начались работы по защите пожилых людей от насилия

В Республике Коми обострилась проблема жестокого обращения с пожилыми людьми, которая до сих пор остается во многом скрытой от широкой общественности. Об этом заявила министр труда, занятости и социальной защиты региона Екатерина Грибкова.

По её словам, насилие над пожилыми гражданами приобретает разные формы: от ограничения свободы до отказа в предоставлении необходимых лекарств, и даже физического насилия. Однако проблема усугубляется тем, что сами пострадавшие зачастую предпочитают умалчивать о происходящем, что затрудняет возможность оказания им своевременной помощи.