В Коми успешно ликвидировано возгорание в шахте по добыче нефти
- 21:45 20 октября
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- Дмитрий Толстенёв
В посёлке Первомайский Ухтинского района Республики Коми на нефтяной шахте No2 произошел инцидент с задымлением. Вечером 19 октября сработали датчики, которые зафиксировали наличие дыма в шахте.
Благодаря оперативной реакции сотрудников шахты и слаженным действиям спасательных служб, ситуация была быстро взята под контроль, и пострадавших удалось избежать. Все 29 работников, находившихся под землей на момент происшествия, были немедленно эвакуированы на поверхность.
Пресс-служба МЧС сообщила, что ситуация с задымлением была успешно локализована, и шахта возобновила свою работу в штатном режиме. Спасатели, прибывшие на место происшествия, провели проверку, чтобы убедиться в отсутствии угроз дальнейшего распространения дыма и безопасности дальнейшей работы объекта. Специалисты отработали алгоритм действий по эвакуации и ликвидации потенциальных последствий, что позволило избежать человеческих жертв и минимизировать последствия для инфраструктуры шахты.
Шахта No2 принадлежит компании «Яреганефть», которая ведет разработку одного из старейших нефтяных месторождений региона — Ярегского. Добыча нефти в этом районе началась еще в 1939 году, и с тех пор шахта продолжает играть важную роль в промышленности Коми. Ярегское месторождение является уникальным по своим характеристикам: нефть здесь залегает на глубине от 165 до 200 метров и обладает высокой вязкостью. Тем не менее, несмотря на это, содержание газа в ней низкое, что снижает риски, связанные с возможными возгораниями или выбросами газа.