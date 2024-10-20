В Коми успешно ликвидировано возгорание в шахте по добыче нефти

Фото МЧС

В посёлке Первомайский Ухтинского района Республики Коми на нефтяной шахте No2 произошел инцидент с задымлением. Вечером 19 октября сработали датчики, которые зафиксировали наличие дыма в шахте. Благодаря оперативной реакции сотрудников шахты и слаженным действиям спасательных служб, ситуация была быстро взята под контроль, и пострадавших удалось избежать. Все 29 работников, находившихся под землей на момент происшествия, были немедленно эвакуированы на поверхность.

Пресс-служба МЧС сообщила, что ситуация с задымлением была успешно локализована, и шахта возобновила свою работу в штатном режиме. Спасатели, прибывшие на место происшествия, провели проверку, чтобы убедиться в отсутствии угроз дальнейшего распространения дыма и безопасности дальнейшей работы объекта. Специалисты отработали алгоритм действий по эвакуации и ликвидации потенциальных последствий, что позволило избежать человеческих жертв и минимизировать последствия для инфраструктуры шахты.