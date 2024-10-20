Волонтеры приюта «Друг» из Сыктывкара попросили о помощи в оплате зарплаты поваров

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В Сыктывкаре местный приют для бездомных собак «Друг» оказался в сложной финансовой ситуации, которая ставит под угрозу существование учреждения. Волонтеры приюта сообщили, что они столкнулись с нехваткой средств для оплаты работы поваров, без которых приют не сможет продолжать свою деятельность в полном объеме. Это может привести к катастрофическим последствиям для более чем 300 животных, которые зависят от ежедневного питания и ухода.

Последний сбор средств, организованный для приюта, прошел еще 21 марта, около семи месяцев назад. Тогда удалось собрать достаточно денег для оплаты труда поваров, которые готовят пищу для животных и выполняют множество других тяжелых задач. Однако на сегодняшний день все собранные средства исчерпаны, а на карте приюта не осталось денег.

Работа поваров в приюте для бездомных собак – одна из самых сложных и трудоемких. Они не только готовят огромные объемы пищи для сотен животных, но и выполняют много дополнительных задач. После приготовления пищи повара разносят более 50 ведер с кашей по всей территории приюта. Помимо этого, они занимаются рубкой мяса, откачиванием воды, уборкой снега в зимний период, а также ремонтом вольеров и будок для животных.

Волонтеры приюта «Друг» подчеркивают, что труд поваров крайне важен для функционирования учреждения. Без их работы невозможно обеспечить бесперебойное питание животных, многие из которых попали в приют в результате сложных жизненных обстоятельств. Ежедневная забота о таких питомцах требует не только физической силы, но и эмоциональной выдержки, так как большинство животных нуждаются в постоянном уходе и внимании.

Однако ситуация усугубляется отсутствием финансов для оплаты этого важного труда. Приюту крайне необходимо оплачивать работу поваров, которые каждый день варят пищу для нескольких сотен собак. Если не будет возможности продолжить выплаты, то это может привести к краху всей системы ухода за животными. Волонтеры обращаются за помощью к неравнодушным людям и организациям, надеясь на поддержку и понимание со стороны общества.

Сыктывкарский приют «Друг» не впервые сталкивается с финансовыми трудностями. Содержание такого большого количества животных требует значительных ресурсов. Помимо кормов и оплаты труда сотрудников, необходимо приобретать лекарства для животных, поддерживать инфраструктуру приюта в рабочем состоянии, а также проводить лечение и вакцинацию питомцев. Регулярные расходы на эти нужды превышают возможности волонтеров, и они вынуждены регулярно обращаться за помощью к общественности.

Волонтеры также отметили, что в условиях зимы ситуация с финансами и организацией работы приюта может ухудшиться еще больше. С наступлением холодов появляются дополнительные расходы на обогрев вольеров, уборку снега и борьбу с обледенением территории. Эти задачи требуют не только времени и усилий, но и дополнительных средств, которые приюту в настоящее время найти крайне сложно.

Ранее приют «Друг» уже не раз получал помощь от неравнодушных жителей Сыктывкара и других регионов, благодаря чему удавалось справляться с самыми острыми проблемами. Однако сейчас приют находится в настолько тяжелом положении, что без срочной поддержки им может грозить закрытие, что поставит под угрозу жизнь сотен животных.