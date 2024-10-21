Лотки от яиц спускаю в погреб — и всю зиму слезы от счастья утираю: нужны не для хранения урожая — эффект дорогого стоит

Яичные упаковки давно стали настоящими находками для опытных хозяек. Большинство людей выбрасывают их, не зная, что это может помочь в бытовых вопросах.

Сейчас расскажем об одном полезном совете для садоводов. Вам потребуется 5−10 картонных подложек от яиц.