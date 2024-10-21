Самый популярный домашний цветок, как оказалось, приносит в дом несчастье и раздоры

Фото из архива "Про Город"

Может стать причиной серьёзных заболеваний и разрушить ваши семейные узы. Герань, или пеларгония, занимает важное место среди домашних растений, став неотъемлемой частью многих домов и душ. Ей с давних пор приписывают магические силы, что породило множество поверий и суеверий — как положительных, так и предупреждающих.

Для многих народов этот цветок ассоциируется с защитой, удачей и процветанием. Среди наиболее популярных примет выделяются такие:

Герань в доме приносит достаток и финансовое благополучие. Считается, что она притягивает денежные потоки, укрепляя материальное положение семьи.

Герань, подаренная кому-то, обещает долголетие и счастье, символизирует крепкое здоровье и долгую жизнь.

Цветущая герань приносит в дом мир и гармонию. Её цветение — знак доброй атмосферы и спокойствия в доме.

Здорово растущая герань указывает на семейное благополучие и согласие. Хорошее состояние растения свидетельствует о процветании и отсутствии конфликтов среди домочадцев.

Однако наряду с благоприятными поверьями, существуют и менее радужные:

Герань, подаренная в день рождения, может обрекать на несчастья, предвещая неприятности и сложности.

Вянущая герань сигнализирует о болезни или уходе кого-то из близких. Это тревожный знак возможных проблем со здоровьем.

Излишне пышное цветение герани может сулить семейные сложности и конфликты. Чрезмерное цветение воспринимается как предвестник разногласий и споров.

Взять герань из чужого дома может привести к неприятностям для его обитателей, включая конфликты и недоразумения.

Некоторые считают, что запах герани вызывает семейные раздоры, сплетни и разногласия. Его резкий аромат может способствовать раздражительности и напряженности в отношениях.