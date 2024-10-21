«От 60 лет и старше»: с 22 октября для пенсионеров действует новая льгота
- 10:05 21 октября
- 6+
- Инга Межевикина
С начала октября введена новая льгота для пенсионеров старше 60 лет, которая значительно облегчает путешествия по стране.
Теперь пожилые люди могут воспользоваться специальной скидкой на билеты на поезда дальнего следования, что делает их поездки более доступными и комфортными.
Эта нововведение касается всех пенсионеров России и предусматривает 15% скидку. Чтобы её получить, нужно предъявить паспорт, что можно сделать как при покупке билета в кассе, так и в интернете, указав необходимые данные. Скидка применяется автоматически, что упрощает её использование.
Важно помнить, что скидка действует исключительно на дальние маршруты и купейные вагоны. Это делает рейсы между крупными городами более комфортными и экономичными. Однако скидка не распространяется на праздничные дни и некоторые периоды пикового спроса, что важно учитывать при планировании путешествий.
Таким образом, новая льгота предоставляет пенсионерам больше возможностей для поездок, позволяя им открывать для себя страну и наслаждаться путешествиями без опасений по поводу высоких цен на билеты.