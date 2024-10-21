«От 60 лет и старше»: с 22 октября для пенсионеров действует новая льгота

С начала октября введена новая льгота для пенсионеров старше 60 лет, которая значительно облегчает путешествия по стране.

Теперь пожилые люди могут воспользоваться специальной скидкой на билеты на поезда дальнего следования, что делает их поездки более доступными и комфортными.