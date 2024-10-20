Авиасообщения между Сыктывкаром и Москвой увеличат до 2-х раз в сутки
- 17:23 20 октября
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- Дмитрий Толстенёв
Авиакомпания «Россия», входящая в Группу Аэрофлот, сообщила о значительном расширении своей маршрутной сети между Москвой и Сыктывкаром.
С 27 октября число рейсов между столицей и столицей Республики Коми увеличится вдвое, и теперь жители региона смогут летать прямыми рейсами два раза в день. Это нововведение значительно улучшит транспортную доступность региона и упростит путешествия для пассажиров.
Согласно новому расписанию, полеты будут осуществляться ежедневно. Из Сыктывкара самолеты будут вылетать в Москву в 7:00 и в 12:00, предоставляя пассажирам гибкий выбор времени для отправления. В обратном направлении, из Москвы в Сыктывкар, рейсы будут вылетать в 8:50 и 23:00. Время полета на этом маршруте составляет около двух часов, что делает такие перелеты удобным вариантом как для деловых поездок, так и для туристических поездок.
Дополнительные рейсы особенно важны для Республики Коми, которая в силу географического положения имеет ограниченные наземные транспортные связи с центральной частью России. Расширение авиасообщения с Москвой предоставит жителям региона больше возможностей для удобных и быстрых поездок в столицу по делам, для отдыха или с целью пересадки на другие внутренние и международные рейсы. Кроме того, это позитивно скажется на развитии деловой активности в регионе и улучшении экономических связей.