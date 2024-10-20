На капремонт 6-ти домов в Коми потратят почти 150 млн рублей

На капитальный ремонт шести многоквартирных домов в Республике Коми будет направлено почти 150 миллионов рублей. В рамках программы капитального ремонта, в Сыктывкаре запланированы работы в пяти домах, а в Инте — в одном.

Как стало известно, ремонтные работы начнутся в первой половине 2024 года, а завершить их планируется к 31 июля 2025 года.