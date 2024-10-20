На капремонт 6-ти домов в Коми потратят почти 150 млн рублей
- 08:45 20 октября
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- Дмитрий Толстенёв
На капитальный ремонт шести многоквартирных домов в Республике Коми будет направлено почти 150 миллионов рублей. В рамках программы капитального ремонта, в Сыктывкаре запланированы работы в пяти домах, а в Инте — в одном.
Как стало известно, ремонтные работы начнутся в первой половине 2024 года, а завершить их планируется к 31 июля 2025 года.
Региональный фонд капитального ремонта уже объявил аукцион на сайте госзакупок. В рамках контракта предусмотрено проведение оценки технического состояния зданий, разработка проектной документации, а также выполнение капитального ремонта крыш и систем теплоснабжения в многоквартирных домах. Начальная стоимость контракта составляет 147,9 миллиона рублей. Торги намечены на 15 ноября.
Согласно условиям тендера, победитель должен будет провести комплексное обследование домов, собрать необходимые данные для последующего ремонта, а также составить дефектные ведомости. На основе этой информации будет разработана проектная документация, которая затем пройдет проверку государственной экспертизы. После получения положительных заключений можно будет приступить к основным ремонтным работам.
Перечень домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт, включает в себя пять объектов в Сыктывкаре: дома No30 и No79 на улице Коммунистической, дом No38 на улице Мира, дом No26 на улице Чкалова, а также дом No37 на улице Морозова. В Инте в список попал дом No4 на улице Горького.
Все работы по проектированию и ремонту планируется завершить до конца июля 2025 года. Подрядчик, выигравший аукцион, должен будет строго соблюдать установленные сроки и требования, так как капитальный ремонт является важной частью обеспечения комфортных и безопасных условий для жителей многоквартирных домов.