Синоптики рассказали о погоде в Коми на сегодня
- 06:30 20 октября
- 0+
- Дмитрий Толстенёв
Сегодня, 20 октября, в Республике Коми ожидается переменчивая погода, сообщает Коми ЦГМС. Согласно прогнозам синоптиков, в большинстве районов будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки.
Ветер преимущественно западного и северо-западного направления, со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, а днем прогреется до +4...+9 градусов Цельсия.
На северо-востоке региона синоптики предупреждают о более сложных погодных условиях. Ночью возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем также ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. Ветер в этой части республики усилится до 7-12 м/с, а на крайнем северо-востоке порывы могут достигать 15 м/с. Температура воздуха здесь останется на уровне +1...+6 градусов как ночью, так и днем, что значительно понижает вероятность таяния снега и указывает на возможность образования гололедицы.
Что касается столицы региона, Сыктывкара, погода здесь будет несколько стабильнее. Ожидается облачность с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 6-11 м/с, что обеспечит прохладную, но относительно спокойную погоду. Ночные температуры в столице Коми будут варьироваться в пределах +3...+5 градусов, а днем воздух прогреется до +6...+8 градусов.