Синоптики рассказали о погоде в Коми на сегодня

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Сегодня, 20 октября, в Республике Коми ожидается переменчивая погода, сообщает Коми ЦГМС. Согласно прогнозам синоптиков, в большинстве районов будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки. Ветер преимущественно западного и северо-западного направления, со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, а днем прогреется до +4...+9 градусов Цельсия.

На северо-востоке региона синоптики предупреждают о более сложных погодных условиях. Ночью возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем также ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. Ветер в этой части республики усилится до 7-12 м/с, а на крайнем северо-востоке порывы могут достигать 15 м/с. Температура воздуха здесь останется на уровне +1...+6 градусов как ночью, так и днем, что значительно понижает вероятность таяния снега и указывает на возможность образования гололедицы.