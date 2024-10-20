Янтарная гадость в бутылке: Роскачество назвало худшие бренды растительного масла

Фото из архива "Про Город"

Недавнее исследование, организованное Федеральным бюджетным учреждением «Российская система качества» (Роскачество), привлекло значительное внимание в секторе производства растительных масел. Анализ 57 известных брендов, представленных на российском рынке, выявил ряд тревожных тенденций, которые ставят под сомнение честность и профессионализм некоторых игроков этого сегмента.

Хотя большинство протестированных образцов не содержало явных нарушений или вредных веществ, эксперты Роскачества обнаружили несколько серьёзных проблем, связанных с расхождением между заявленными и фактическими характеристиками продукции. Это вызывает сомнения в добросовестности и открытости деятельности ряда компаний, создавая риски для потребительского доверия.

Одной из ключевых проблем, выявленных в ходе исследований, стали значительные несоответствия между фактическими данными и предоставленной производителями информацией. В растительных маслах брендов «Кубань», «Империя Солнца» и «Золотой стандарт» были обнаружены серьёзные несоответствия, свидетельствующие как о нарушениях в технологическом процессе, так и о возможных намеренных искажениях рецептуры.

Ещё одна проблема, на которую указали эксперты Роскачества, связана с отклонениями в содержании жирных кислот в маслах брендов «Кубань» и «Green Ray». Подобные несовпадения также ставят под сомнение добросовестность некоторых производителей и могут представлять реальную угрозу для здоровья потребителей.

На фоне этих тревожных открытий особенно приятно отметить, что некоторые бренды показали отличные результаты. «Слобода», «Каролина» и «Подворье» были признаны Роскачеством одними из лидеров рынка растительных масел, в продукции которых недостатков выявлено не было.

Это исследование снова демонстрирует, что даже в сегменте, как производство растительных масел, существует серьёзная проблема нечестности некоторых игроков. Фальсификация состава и заблуждение потребителей относительно свойств продукта могут представлять реальную угрозу для здоровья миллионов россиян.

«Результаты нашего исследования должны стать сигналом тревоги для всего сектора», - комментирует представитель Роскачества. «Производители, дистрибьюторы и ритейлеры обязаны срочно предпринять меры для наведения порядка и обеспечения подлинности своей продукции. Только так можно восстановить доверие покупателей».

Одним из ключевых шагов в этом направлении может стать более активное информирование потребителей о результатах регулярных проверок. Публикация данных независимой экспертизы Роскачества поможет покупателям сделать обоснованный выбор в пользу качественных брендов.

Кроме того, необходимо усилить государственный контроль за соблюдением стандартов и технологий при производстве растительных масел. Более жёсткие меры ответственности для нарушителей также могут стать эффективным инструментом в борьбе с фальсификацией.

Новое расследование Роскачества является важным сигналом для всего сектора. В то же время, это возможность для производителей, дистрибьюторов и ритейлеров продемонстрировать свою готовность работать честно и прозрачно. Только объединенные усилия всех участников рынка смогут решить проблему недобросовестности и вернуть доверие российских потребителей.

В условиях жёсткой конкуренции и стремления получить максимальную прибыль некоторые компании поддаются искушению манипулировать качеством своей продукции. Но такая краткосрочная стратегия в конечном итоге подрывает доверие, снижает репутацию и ведёт к серьёзным проблемам. Время пришло для всей отрасли растительных масел признать существующие проблемы и совместно работать над их решением.