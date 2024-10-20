К ним в руки попадет золотой билет: Василиса Володина назвала знаки, которым суждено выиграть в лотерее с 21 октября
- 20:57 20 октября
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- Инга Межевикина
Известная в России предсказательница Василиса Володина указала на три знака зодиака, которым в конце октября гарантирован триумф. С этого момента ваша жизнь изменится необратимо и, главное, к лучшему.
Овен
Вы движетесь в правильном направлении, осталось лишь принять несколько ключевых решений, для чего у вас есть всё необходимое. Не бойтесь рисковать, используйте свой высокий энергетический потенциал и не откладывайте, особое везение ждёт вас в лотерее.
Лев
Львы также смогут испытать свою удачу. Ваши главные козыри на пути к счастливой жизни — природная харизма и уверенность в себе. Доверяйте своей интуиции — она даст подсказки в тот момент, когда они будут наиболее нужны.
Стрелец
Доверьтесь, и удача Стрельцам не заставит себя ждать! Возможно, вы потеряли свою выдержку, которую стоит возвратить как можно скорее. Поверьте в светлое будущее, и оно обязательно наступит, если вы решитесь открыть ему двери.