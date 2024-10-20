Мяса нет, сплошная соя: Роскачество озвучило марки колбасы, которые не стоит брать даже по огромной скидке

Команда экспертов из Роскачества провела тщательный анализ различных сортов колбас, представленных на российском рынке, и на основе полученных данных определила бренды, от покупке продукции которых стоит воздержаться.

В процессе проверки были обнаружены многочисленные нарушения норм качества и безопасности. В отдельных образцах выявили неприемлемые добавки, такие как не заявленные в составе красители, следы запрещённых антибиотиков, а также наличие птичьего мяса и сои, что противоречит требованиям стандартов.