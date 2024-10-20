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Мяса нет, сплошная соя: Роскачество озвучило марки колбасы, которые не стоит брать даже по огромной скидке

Мяса нет, сплошная соя: Роскачество озвучило марки колбасы, которые не стоит брать даже по огромной скидкеФото из архива "Про Город"

Команда экспертов из Роскачества провела тщательный анализ различных сортов колбас, представленных на российском рынке, и на основе полученных данных определила бренды, от покупке продукции которых стоит воздержаться.

В процессе проверки были обнаружены многочисленные нарушения норм качества и безопасности. В отдельных образцах выявили неприемлемые добавки, такие как не заявленные в составе красители, следы запрещённых антибиотиков, а также наличие птичьего мяса и сои, что противоречит требованиям стандартов.

Особенно низкие оценки получили сервелаты. Продукция под брендом «Дмитрогорский продукт» была оценена негативно из-за обнаружения незаконного красителя и следов антибиотиков. Аналогичная ситуация была выявлена у «Стародворских колбас», где также обнаружено наличие птичьего мяса и сои — ингредиентов, которые недопустимы в сервелатах.

Сходные проблемы наблюдаются и у других производителей. В колбасах от «Йола Агрохолдинг» и «Егорьевская» также обнаружены следы антибиотиков.

Специалисты советуют покупателям тщательно изучать состав колбас и отдавать предпочтение проверенным производителям, избегая тех, чья продукция оказалась в списке нежелательной. Потребление некачественной продукции может вредно сказаться на здоровье, вызывая аллергии и развитие устойчивости к антибиотикам.

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