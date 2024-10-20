Стакан на стирку: и вся одежда снова белоснежная - прачка выдала секрет, что добавляет в барабан

freepik.com

Каждая женщина, занимающаяся домашним хозяйством, знает, как трудно поддерживать первоначальную белизну вещей. Пятна, тусклость, желтизна способны испортить даже самую изысканную одежду. Эти народные секреты помогут вернуть вещам их изначальную свежесть. Пищевая сода: добавьте половину стакана соды к вашему моющему средству и постирайте одежду в стандартном режиме. Сода отбелит ткань и устранит пятна.

Борная кислота: смешайте 2 столовые ложки кислоты с литром теплой воды и замочите одежду на пару часов перед стиркой. Затем постирайте как обычно. Это средство уберет пятна и восстановит цвет ткани.

Уксус: эффективно удаляет даже устойчивые пятна. Растворите стакан уксуса в теплой воде и замочите вещи на полчаса перед стиркой. Потом выстирайте как всегда. Уксус также устраняет неприятные запахи.

Лимонный сок: это ещё один действенный отбеливатель. Выдавите сок из одного или двух лимонов и добавьте в отделение для кондиционера. Он придаст вещам свежий аромат и насыщенный цвет.

Горчичный порошок: растворите 50 грамм в горячей воде и дайте настояться. Процедите через марлю и добавьте к стиральному средству. Горчица уберет серость и желтизну с белых тканей.

Нашатырный спирт: великолепно выводит желтые пятна с белых вещей. Растворите ложку спирта в стакане воды и нанесите на пятно. Оставьте на недолгое время, затем постирайте как обычно.