Драгоценный клад из СССР: эти 5 редких монет сейчас продают за дорого - есть дома почти у каждого
- 11:00 20 октября
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- Инга Межевикина
Ранее эти монеты не представляли никакой ценности, однако сейчас некоторые из них могут стоить даже больше, чем бриллианты. Многие люди даже не подозревают, что обычные копейки советской эпохи могут быть весьма доходными.
За ними часто охотятся коллекционеры и крупные инвесторы. Если у вас есть такие редкие предметы, не спешите их избавляться. Попробуйте проконсультироваться с нумизматом или изучите каталоги, где указаны цены на подобные монеты. Возможно, у вас в руках настоящее сокровище.
Вот пример пяти монет, которые можно сегодня продать за приличные деньги.
2 копейки 1925 года — цена стартует от 60 тысяч рублей. Эта монета редка. На её лицевой стороне, как и на всех монетах этого года, вокруг герба СССР написано "Пролетарии всех стран, соединяйтесь! СССР", и имеется семь лент.
50 копеек 1958 года — стартовая цена от 180 тысяч рублей. Монеты того года были отчеканены, но затем уничтожены. Всё же несколько экземпляров уцелело.
2 копейки 1927 года — ценность начинается от 100 тысяч рублей. Эта монета вызывает большой интерес у коллекционеров. Точное количество неизвестно, так как в 1924-1927 годах тираж был значительно сокращён. Даже с дефектами её могут купить за несколько тысяч рублей.
15 копеек 1958 года — начиная от 120 тысяч рублей. Если состояние монеты отличное, её цена может превышать 300 тысяч рублей. Эта редкость среди монет того года также была выпущена и позднее переплавлена, и за эти 15 копеек на аукционах разворачивается настоящая борьба.
5 копеек 1958 года — минимальная цена 80 тысяч рублей. Неизвестно точное количество таких монет, ходят слухи, что их изъяли и переплавили. Поэтому сейчас они очень редкие. На лицевой стороне изображён герб СССР 1956 года, но текста на ленте нет, передает sevastopolmedia.ru.