«От 60 лет и старше»: с 21 октября для пенсионеров действует новая льгота

Фото из архива "Про Город"

С начала октября для пенсионеров, достигших 60 лет, введена новая привилегия, значительно упрощающая поездки внутри страны. Теперь пожилые граждане могут воспользоваться особой скидкой на билеты на поезда дальнего следования, что сделает их поездки более доступными и комфортными.

Эта инновация охватывает всех пенсионеров России, предоставляя 15% скидку. Чтобы её получить, достаточно предъявить паспорт — это можно сделать при покупке билета как в кассе, так и онлайн, указав необходимые данные. Скидка активируется автоматически, что облегчает её применение.

Важно отметить, что скидка распространяется исключительно на дальние поездки и купейные вагоны. Таким образом, путешествия между крупными городами становятся более удобными и экономичными. Но скидка не всегда действует в праздничные дни и в некоторые пики сезона, что следует принимать во внимание при планировании поездок.