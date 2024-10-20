Их ждет белоснежная полоса: Василиса Володина пророчит удачу трем знакам в ноябре 2024 года

В ноябре у представителей знака Рыб начнется период удачи, в котором каждое дело сопровождается успехом. Нужно правильно направить свою силу и энергию, которая проявится.

Согласно прогнозу, все преграды будут преодолены, любые сомнения полностью исчезнут. Работники могут ожидать серьезных разговоров, результаты которых будут для них благоприятными, включая повышение или продвижение по карьерной лестнице, выгодные командировки, гонорары.