Сплошная химия, а не соль: Роскачество выявило 5 марок поваренной соли, которые лучше не покупать

Недавний анализ, проведённый Роскачеством, обратил внимание на состояние российского рынка соли. Специалисты выявили крупные различия между заявленными характеристиками и фактическим качеством у пяти популярных марок, что вызвало сомнения в их безопасности для покупателей.

Проблемы с происхождением и маркировкой

Многие компании указывают на упаковке, что их продукция происходит из различных регионов, даже при наличии ресурсов в Крыму, Астраханской, Иркутской и Оренбургской областях. На практике это часто касается исключительно места упаковки, что может ввести потребителей в заблуждение. Некоторые производители, как, например, торговый дом "Соль" и "Atlantika", честно указывают на белорусские и кипрские источники своей продукции. Однако другие прибегают к маркетинговым уловкам, например, утверждениям вроде "без ГМО" для хлорида натрия, не имеющим смысла.

Под вопросом "морская" соль

Роскачество акцентирует внимание на продуктах, представленных как "морская соль". Истинная морская соль должна добываться специфическими методами, однако некоторые производители используют этот термин неправомерно. Соль из Москвы или Беларуси может быть ошибочно названа "морской", что вводит в заблуждение потребителей.

Пять марок, не прошедших проверку

Исследование выделило следующие бренды с существенными нарушениями:

"Торговый дом Соль" — нехватка йода и спорная маркировка "без ГМО". "Валетек" — недостаточное содержание йода. "Белёк" — не исполняет нормы по содержанию йода и наличию нерастворимых остатков. "Crista" — превышенное содержание хлорида натрия и неточная упаковка. "Салина" — несоответствие размера гранул заявленному ГОСТу.

Советы для потребителей

Роскачество рекомендует покупателям тщательно изучать информацию на упаковке с солью, уделяя особое внимание происхождению и характеристикам товара. Следует избегать продукции с неясным местом производства или сомнительными утверждениями.