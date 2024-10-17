В Коми малый бизнес ждет сохранения налоговых льгот
- 06:30 17 октября
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- Инесса Богатая
Заместитель председателя Общественного совета Сыктывкара Михаил Заварин высказался по поводу обсуждения госпрограммы "Управление госимуществом", которое состоялось 15 октября в региональном Госсовете. Об этом сообщает "Комиинформ".
Как отметил председатель Комитета по имуществу региона Андрей Майер, Коми входит в тройку ведущих субъектов РФ по поддержке малого бизнеса и самозанятых через имущественные меры.
М. Заварин подчеркнул, что в регионе действительно проводится значительная работа в этом направлении, и управление собственностью становится более эффективным. Доходы от использования имущества растут, а госпредприятия уплачивают значительные суммы налогов в бюджет. Он считает важным продолжать развиваться в этом направлении.
Малый бизнес и самозанятые, в свою очередь, рассчитывают на сохранение налоговых льгот. В ответ на пандемию в регионе была введена льгота для МСП на уплату 50% налога на имущество, действующая до 1 января 2025 года, и остается время для обсуждения ее продления.
По словам М. Заварина, экономическая ситуация по-прежнему сложная, и предприятия ещё не достигли доковидного уровня работы, несмотря на долгосрочную поддержку.
Он подчеркнул необходимость продления нынешнего льготного налогообложения для МСП на 2025 и 2026 годы.