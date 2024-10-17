В Коми малый бизнес ждет сохранения налоговых льгот

Фото "Про Город"

Заместитель председателя Общественного совета Сыктывкара Михаил Заварин высказался по поводу обсуждения госпрограммы "Управление госимуществом", которое состоялось 15 октября в региональном Госсовете. Об этом сообщает "Комиинформ". Как отметил председатель Комитета по имуществу региона Андрей Майер, Коми входит в тройку ведущих субъектов РФ по поддержке малого бизнеса и самозанятых через имущественные меры.

М. Заварин подчеркнул, что в регионе действительно проводится значительная работа в этом направлении, и управление собственностью становится более эффективным. Доходы от использования имущества растут, а госпредприятия уплачивают значительные суммы налогов в бюджет. Он считает важным продолжать развиваться в этом направлении.

Малый бизнес и самозанятые, в свою очередь, рассчитывают на сохранение налоговых льгот. В ответ на пандемию в регионе была введена льгота для МСП на уплату 50% налога на имущество, действующая до 1 января 2025 года, и остается время для обсуждения ее продления.

По словам М. Заварина, экономическая ситуация по-прежнему сложная, и предприятия ещё не достигли доковидного уровня работы, несмотря на долгосрочную поддержку.