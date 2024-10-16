"Лучше на боковушке, чем в купе": вот почему опытные путешественники в основном всегда берут плацкарт
- 00:00 17 октября
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- Инга Межевикина
Для многих путешественников ключевыми аспектами при планировании путешествия являются комфорт и удобство. Часто считается, что купейные вагоны предлагают более спокойную и уютную атмосферу.
Однако опытные туристы знают, что выбор плацкарта может быть более выгодным и практичным вариантом.
Как указывает автор канала Strike, покупая билет на плацкарт, велика вероятность попасть в новый и современный вагон. Это связано с тем, что РЖД активно обновляет именно эти вагоны, в отличие от купейных, которые зачастую остаются без модернизации.
Современные плацкартные вагоны оснащены кондиционерами и биотуалетами, имеют розетки в каждом отсеке, а иногда и у каждого места. Плюс в этих вагонах больше места для багажа благодаря третьим полкам, чего купе не предлагает.
Те, кто часто путешествует в плацкартных вагонах, отмечают комфортный микроклимат благодаря открытому планированию, здесь не бывает слишком холодно или душно.
Кроме того, РЖД часто проводит акции и предлагает скидочные билеты на плацкартные места, особенно для школьников и семей с детьми, делая поездки еще более привлекательными.
Таким образом, вопреки распространённому мнению, плацкарт может стать отличным выбором для экономного и комфортного путешествия по железной дороге.