"Лучше на боковушке, чем в купе": вот почему опытные путешественники в основном всегда берут плацкарт

Фото из архива "Про Город"

Для многих путешественников ключевыми аспектами при планировании путешествия являются комфорт и удобство. Часто считается, что купейные вагоны предлагают более спокойную и уютную атмосферу.

Однако опытные туристы знают, что выбор плацкарта может быть более выгодным и практичным вариантом.