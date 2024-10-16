В Ухте за вечер сгорели автомобиль и помещение магазина
- 21:45 16 октября
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- Инесса Богатая
Вчера вечером в Ухте произошли два инцидента с пожарами. О подробностях происшествий сообает Главное управление МЧС России по РК.
Так, согласно информации пресс-службы ведомства, один пожар вспыхнул на улице Юбилейная, дом 13 в магазинах, находящихся в жилом многоэтажном здании. Благодаря усилиям пожарных, удалось потушить огонь на площади в 100 квадратных метров. Четыре человека были спасены, эвакуировались 20 человек. Предварительно установлено, что причиной возгорания стала неисправность электроприборов.
В то же время случился еще один пожар на улице 30 лет Октября. Огонь охватил автомобиль ВАЗ-2114, выпущенный в 2018 году. Предположительно, причиной возгорания стала поломка в механических узлах автомобиля.
Также добавим, что в прошедшие сутки в селе Буткан Удорского района произошел пожар, уничтоживший хозяйственные постройки на площади в 100 квадратных метров, включая два сарая и трактор. Основной причиной названо неосторожное обращение с огнем.
Главное управление МЧС России по Республике Коми напоминает: приобретите в гараж огнетушитель; избегайте проведения работ с открытым огнем; не оставляйте без внимания включенные электронагреватели; не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте их контроль другим.