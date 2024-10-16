В Ухте за вечер сгорели автомобиль и помещение магазина

Фото Информационной группы "День"

Вчера вечером в Ухте произошли два инцидента с пожарами. О подробностях происшествий сообает Главное управление МЧС России по РК. Так, согласно информации пресс-службы ведомства, один пожар вспыхнул на улице Юбилейная, дом 13 в магазинах, находящихся в жилом многоэтажном здании. Благодаря усилиям пожарных, удалось потушить огонь на площади в 100 квадратных метров. Четыре человека были спасены, эвакуировались 20 человек. Предварительно установлено, что причиной возгорания стала неисправность электроприборов.

В то же время случился еще один пожар на улице 30 лет Октября. Огонь охватил автомобиль ВАЗ-2114, выпущенный в 2018 году. Предположительно, причиной возгорания стала поломка в механических узлах автомобиля.

Также добавим, что в прошедшие сутки в селе Буткан Удорского района произошел пожар, уничтоживший хозяйственные постройки на площади в 100 квадратных метров, включая два сарая и трактор. Основной причиной названо неосторожное обращение с огнем.