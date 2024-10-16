В Коми завершили ремонт дорог, задействованных в движении школьных автобусов

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Владимир Уйба провел заседание комиссии по вопросам безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба главы Коми. На заседании обсудили состояние улично-дорожной сети и участков дорог общего пользования, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Всего в республике около 2 904 км дорог используются для маршрутов школьных автобусов, из них 357 км находятся в ненормативном состоянии, что составляет 12% от общей протяженности.

По плану дорожных работ на 2024 год намечен ремонт региональных дорог на маршрутах школьных автобусов: три участка общей длиной 17,3 км в Сыктывдинском, Сысольском и Княжпогостском районах, предусмотренный бюджет — 210,3 млн рублей. На всех участках завершены ремонтные работы по асфальтовому покрытию.

В 2024 году для поддержки местных бюджетов из бюджета Республики Коми предусмотрены субсидии на ремонт дорог общего пользования для школьных автобусов в размере 85, 3 млн рублей для двух муниципальных образований.

Средства направлены на ремонт дороги "Подъезд к д. Парчег" в Сыктывдинском районе, завершение реконструкции моста через р. Летка и дороги к новой школе в с. Объячево.

Кроме того, на дороги местного значения в 2024 году из местных бюджетов выделено 24,6 млн рублей на ремонт 19 км: ямочный ремонт, ремонт картами, грейдирование и прочее.

Всего в 2024 году в рамках текущего ремонта обновлено 25 км дорог местного значения.

Министерство строительства и ЖКХ Коми готовит план ремонтных работ на дороги регионального значения на 2025–2026 годы. В 2025 году планируется обновить примерно 137 км дорог на сумму около 3, 2 млрд рублей, а на 2026 год — около 60 км на сумму 1,8 млрд рублей. Эти работы пройдут в рамках текущего ремонта.