В этих 2-х простых действиях кроется 98% вашего счастья – заучите эту мудрость Ремарка

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Многие ищут путь к счастью через изучение философских учений, практики медитации или литературу по саморазвитию. Однако секрет счастья может оказаться намного доступнее. Писатель из Германии, Эрих Мария Ремарк, однажды заметил: Человек по-настоящему счастлив лишь тогда, когда не обращает внимания на ход времени и не движим страхом.

Эти слова содержат важную мудрость, показывающую, как добиться счастья с помощью двух простых подходов.

Избавьтесь от постоянной концентрации на времени

Современность диктует жесткие графики и цели: карьера, образование, личные отношения требуют планов и их точного выполнения. В таком укладе легко потеряться, постоянно переживая о нехватке времени и ориентируясь на часы. В результате момент "сейчас" часто ускользает, так как мы зациклены на прошлом или будущем.

Ремарк намекает, что счастье приходит, когда мы перестаём фиксироваться на времени. Это не отменяет необходимости планирования или своевременного выполнения задач, но освободиться от перманентной гонки и найти моменты наслаждения настоящим можно. Попробуйте, например:

Практиковать осознанность и медитацию, чтобы учиться находиться "здесь и сейчас". Устраивать дни без фиксированных планов, следуя своим предпочтениям без расписания. Радоваться простым вещам, как прогулки на свежем воздухе или чтение любимой книги.

Когда мы отпускаем постоянный контроль и просто живём моментом, жизнь наполняется красками, уменьшаются стресс и тревоги.

Не позволяйте страху брать верх

Второй способ, который изменит восприятие жизни, — это отказ от руководства страхом. Ремарк подчеркивал, что даже при наличии страха, всегда можно смеяться. Страх парализует, отнимает силы и не даёт наслаждаться жизнью. Он заставляет откладывать мечты, бояться перемен и избегать риска. Когда страх становится ведущей силой, мы перестаём жить полной жизнью.

Как бороться с влиянием страха?

Примите страх как часть жизни. Полностью избавиться от него невозможно, но можно научиться его принимать. Страх — естественная реакция на незнакомое, но его присутствие не означает, что нужно останавливаться. Признайте его и продолжайте двигаться.

Улыбайтесь и находите позитив даже в трудностях. Ремарк говорил о смехе как о средстве справляться с трудностями. Смех снижает уровень стресса и помогает увидеть светлые стороны жизни.

Смело выходите за пределы комфорта. Осознав, что страх — это лишь сигнал, который не должен нас останавливать, начинаем противостоять ему, пробуем новое и расширяем горизонты.

Почему эти простые шаги важны для счастья?