Любимый чай Сталина — чудо-средство от всех бед: и бессонницу лечит, и организм чистит

Монарда, также известная как «чай Освего» в честь индейского племени и «Сталинский чай» благодаря Иосифу Сталину, представляет собой удивительное многолетнее растение с множеством полезных свойств.

Сталинский чай — это замечательное средство, способное помочь при различных недугах, начиная от бессонницы и заканчивая очищением организма. Исторические источники свидетельствуют о том, что Сталин часто пил чай из листьев монарды перед сном, что способствовало его быстрому засыпанию и качественному отдыху. После такого чая он всегда просыпался в хорошем настроении. Монарда укрепляет иммунную систему, защищает от простуд и помогает избежать проблем с пищеварением.