Любимый чай Сталина — чудо-средство от всех бед: и бессонницу лечит, и организм чистит
- 17:03 16 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Монарда, также известная как «чай Освего» в честь индейского племени и «Сталинский чай» благодаря Иосифу Сталину, представляет собой удивительное многолетнее растение с множеством полезных свойств.
Сталинский чай — это замечательное средство, способное помочь при различных недугах, начиная от бессонницы и заканчивая очищением организма. Исторические источники свидетельствуют о том, что Сталин часто пил чай из листьев монарды перед сном, что способствовало его быстрому засыпанию и качественному отдыху. После такого чая он всегда просыпался в хорошем настроении. Монарда укрепляет иммунную систему, защищает от простуд и помогает избежать проблем с пищеварением.
Это растение может достигать высоты до двух метров и обладает приятным ароматом. Например, монарда двойчатая имеет нежный вкус, а её цветы сладковаты, что делает их отличным дополнением к салатам и десертам. Листья источают запах бергамота и мяты, что привело к альтернативным названиям, таким как русский бергамот или конская мята.
Лимонная монарда отличается более ярким и насыщенным вкусом. Её аромат активно используется в парфюмерии, а цветы имеют выраженный мятный привкус. Несмотря на различия между видами, оба растения очень полезны и богаты витаминами.
Монарда широко используется в приготовлении различных чаев, эфирных масел, мацератов и даже косметических средств. Эти продукты популярны благодаря своим антимикробным свойствам, которые помогают улучшить качество сна и создают парфюмы, привлекающие внимание окружающих. Таким образом, область применения монарды значительно шире кулинарии, что делает это растение поистине универсальным.