По 6 500, 10 000 и 13 000 рублей: кому перечислят эти суммы на карты "Мир" - уже названы даты

Фото из архива "Про Город"

С 30 сентября в России запущена новая программа возврата средств для владельцев карт «Мир». Она позволяет получить до 10 тысяч рублей обратно при выполнении определённых условий.

Программа создана на основе соглашений национальной платёжной системы с крупными компаниями и охватывает несколько направлений, которые заинтересуют многих пользователей.