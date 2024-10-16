По 6 500, 10 000 и 13 000 рублей: кому перечислят эти суммы на карты "Мир" - уже названы даты
- 15:17 16 октября
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- Инга Межевикина
С 30 сентября в России запущена новая программа возврата средств для владельцев карт «Мир». Она позволяет получить до 10 тысяч рублей обратно при выполнении определённых условий.
Программа создана на основе соглашений национальной платёжной системы с крупными компаниями и охватывает несколько направлений, которые заинтересуют многих пользователей.
Как воспользоваться кэшбэком
Согласно словам финансового специалиста Валерия Попова, эта новая программа кэшбэка адресована тем, кто использует карту «Мир» и активен в программе лояльности. Программа предлагает возврат денег за разнообразные покупки и услуги, с акцентом на страховки и поездки. Эксперт отмечает, что важно заблаговременно удостовериться, что карта зарегистрирована в системе, так как только зарегистрированные пользователи смогут участвовать в акции.
Кэшбэк на страховые полисы
Одним из направлений является возврат средств за приобретение страховых полисов у крупных российских страховых компаний. В осенний сезон страховки особенно актуальны для путешествий, а также для защиты имущества, например, загородных домов и дач. При оплате полиса картой «Мир» в рамках программы, часть стоимости возвращается на счёт, и максимальная сумма возврата составляет 10 тысяч рублей.
Туристические бронь
Также получить кэшбэк можно при бронировании туров или гостиниц на популярных онлайн-платформах. В программу входят как поездки по России, так и заграничные путешествия. Однако, чтобы воспользоваться такой возможностью, общая сумма брони должна быть не меньше 200 тысяч рублей. При выполнении этого условия владельцу карты будет возвращено до 10 тысяч рублей, передает sevastopolmedia.ru.