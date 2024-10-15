В Сыктывкаре 72-летняя женщина сбила на зебре 15-летнего подростка

Фото Управления Госавтоинспекции по РК

В Сыктывкаре отечественный автомобиль марки "Лада" совершил наезд на человека. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой Управление Госавтоинспекции Коми. По информации, пресс-службы ведомства, инцидент произошел 14 октября в 13:30. 72-летняя автоледи за рулем отечественного авто Lada Kalina ехала по улице Станционной, двигаясь от улицы Маркова к улице Морозова. Отметим, что на участке у дома №148 по улице Станционной она сбила пешехода, который пересекал дорогу на нерегулируемом переходе слева направо относительно ее движения.

Добавим, что в результате аварии 15-летний юноша получил травму головы, сотрясение мозга, а также ушибы коленей и локтей. Медицинская бригада "скорой" помощи доставила ребенка в больницу.