В Сыктывкаре 72-летняя женщина сбила на зебре 15-летнего подростка
- 11:45 15 октября
- 16+
- Инесса Богатая
В Сыктывкаре отечественный автомобиль марки "Лада" совершил наезд на человека. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой Управление Госавтоинспекции Коми.
По информации, пресс-службы ведомства, инцидент произошел 14 октября в 13:30. 72-летняя автоледи за рулем отечественного авто Lada Kalina ехала по улице Станционной, двигаясь от улицы Маркова к улице Морозова. Отметим, что на участке у дома №148 по улице Станционной она сбила пешехода, который пересекал дорогу на нерегулируемом переходе слева направо относительно ее движения.
Добавим, что в результате аварии 15-летний юноша получил травму головы, сотрясение мозга, а также ушибы коленей и локтей. Медицинская бригада "скорой" помощи доставила ребенка в больницу.
Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и строго следовать правилам дорожного движения. Необходимо учитывать состояние дороги и совершать любые маневры только при полной уверенности в безопасности для всех на дороге. Приближаясь к пешеходным переходам и местам, где могут быть люди, следует снижать скорость.