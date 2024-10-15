В Сыктывкаре 7 из 10 горожан уже начали планировать отпуска в 2025 году
- 10:45 15 октября
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- Инесса Богатая
В 2025 году каждый второй житель Сыктывкара собирается отдыхать летом, а каждый десятый — весной. "Комиинформ" со ссылкой на SuperJob.
Исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob включало экономически активных граждан Сыктывкара, имеющих постоянную занятость. Об этом сообщает
73% горожан уже определились с отпускными планами на 2025 год. Половина из них предпочитает отпуск в летний период, а 10% планируют отдыхать весной. Осенний отпуск выбрали 8%, а зимний — 6%. Еще 13% будут придерживаться графика, который предложит отдел кадров.
Женщины чаще мужчин планируют отпуск на лето (54% против 44%) и на весну (14% против 6%). Среди мужчин 17% остаются верными установленному графику, в то время как среди женщин этот показатель вдвое меньше —1 9%.
Молодые опрошенные до 34 лет и граждане от 35 до 44 лет чаще планируют отдых летом (соответственно 55% и 54%), по сравнению с 46% среди тех, кто старше 45 лет.
Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей чаще планируют весенний отпуск (17%), чем те, кто зарабатывает больше. Люди с зарплатой свыше 100 тысяч рублей более склонны выбирать зимний период для отдыха (8%).