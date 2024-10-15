В Сыктывкаре 7 из 10 горожан уже начали планировать отпуска в 2025 году

В 2025 году каждый второй житель Сыктывкара собирается отдыхать летом, а каждый десятый — весной. "Комиинформ" со ссылкой на SuperJob.

Исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob включало экономически активных граждан Сыктывкара, имеющих постоянную занятость. Об этом сообщает