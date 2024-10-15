Закинула лист герани под холодильник — и бед не знаю: вот к чему это привело — все домашние вздохнули с облегчением
- 11:05 15 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Герань — это домашнее растение, которое привлекло внимание цветоводов благодаря своему привлекательному виду и нежному аромату. Весной и осенью герань обрезают, чтобы придать ей эстетичную форму.
Не стоит сразу выбрасывать обрезанные листья и веточки, поскольку они могут стать настоящим спасением для домохозяек.
Насыщенный и терпкий аромат герани с легкими мятными оттенками неприятен для многих вредных насекомых. Примечательно, что даже в высушенном виде листочки сохраняют этот запах.
Разместив листья герани в местах, где часто появляются незваные «гости», такие как тараканы, можно от них избавиться. Хотя насекомые не погибнут, запах точно заставит их уйти с территории, которая станет для них некомфортной.
Листья герани можно положить под холодильник, возле мусорного ведра под раковиной или в местах, где проходят трубы. Насекомые не посмеют проникнуть на вашу территорию из-за растительного аромата.
Эфирное масло герани также является эффективным средством против тараканов. Нанесите несколько капель масла по периметру квартиры или дома.
Можно упростить задачу: добавьте 15 капель эфирного масла герани в стакан воды, перелейте в бутылку с распылителем и обработайте дом, включая углы, вентиляционные отверстия и порог входной двери. Такая обработка надежно отпугнет тараканов от вашего дома, пишет портал hibiny.ru.