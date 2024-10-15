Закинула лист герани под холодильник — и бед не знаю: вот к чему это привело — все домашние вздохнули с облегчением

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Герань — это домашнее растение, которое привлекло внимание цветоводов благодаря своему привлекательному виду и нежному аромату. Весной и осенью герань обрезают, чтобы придать ей эстетичную форму. Не стоит сразу выбрасывать обрезанные листья и веточки, поскольку они могут стать настоящим спасением для домохозяек.

Насыщенный и терпкий аромат герани с легкими мятными оттенками неприятен для многих вредных насекомых. Примечательно, что даже в высушенном виде листочки сохраняют этот запах.

Разместив листья герани в местах, где часто появляются незваные «гости», такие как тараканы, можно от них избавиться. Хотя насекомые не погибнут, запах точно заставит их уйти с территории, которая станет для них некомфортной.

Листья герани можно положить под холодильник, возле мусорного ведра под раковиной или в местах, где проходят трубы. Насекомые не посмеют проникнуть на вашу территорию из-за растительного аромата.

Эфирное масло герани также является эффективным средством против тараканов. Нанесите несколько капель масла по периметру квартиры или дома.