Студеные морозы придут резко и без стука: синоптики назвали точные даты старта зимы

Синоптики предсказали, что в этом году зима придет неожиданно рано и резко. По их мнению, первый снег жители России могут ожидать уже в конце октября 2024 года.

Это значительно раньше обычных сроков, что заставляет многих задуматься о подготовке к зиме заранее.