Праздники переносят из-за обстановки в стране: новогодние каникулы 2024-2025 не будут такими, как раньше

Фото из архива "Про Город"

Министерство труда России сообщило о существенном пересмотре календаря праздничных и выходных дней на предстоящие два года. Это изменение направлено на улучшение соотношения между рабочим временем и отдыхом для жителей страны. Согласно мнению ведомства, новая система организации выходных должна повысить уровень жизни населения.

Длинные новогодние каникулы в 2025 году

Среди ключевых перемен — увеличение продолжительности новогодних каникул в 2025 году. Жители России будут иметь возможность отдыхать с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Это позволит не только отпраздновать Новый год с близкими, но и полностью восстановить силы перед началом следующего рабочего года. В министерстве подчёркивают важность длительного отдыха для повышения эффективности и улучшения самочувствия населения.

Майские праздники в два этапа

Пересмотру подверглась и структура майских праздников: они будут разбиты на две части — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Такой подход обеспечивает достойное празднование как Дня весны и труда, так и Дня Победы, сосредотачивая внимание на значимых мероприятиях. Это поддерживает преемственность поколений и укрепляет патриотические ценности.

Новые выходные для повышения качества жизни

Также предлагается сделать 31 декабря 2025 года официальным выходным, чтобы облегчить подготовку к празднику и предоставить больше времени для общения с семьей. Полный список утвержденных выходных в 2025 году выглядит следующим образом:

с 1 по 7 января (новогодние каникулы)

с 22 по 23 февраля (День защитника Отечества)

с 8 по 9 марта (Международный женский день)

с 1 по 4 мая (День весны и труда)

с 8 по 11 мая (День Победы)

с 12 по 15 июня (День России)

с 2 по 4 ноября (День народного единства)

31 декабря (канун Нового года)

Эти изменения позволят россиянам заранее планировать отдых и эффективно распределять рабочий график на протяжении года. Рассматривается также идея переноса выходных с целью продления традиционных праздников, что может благоприятно сказаться на жизни граждан.