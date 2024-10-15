Новые звёзды картофельных полей: обзор самых перспективных сортов

Каждый год агрономы радуют нас новыми сортами картофеля, которые не только впечатляют внешним видом, но и превосходными характеристиками.

Эти сорта отличаются высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и вредителям, а также улучшенными вкусовыми качествами, благодаря чему уже успели завоевать популярность.