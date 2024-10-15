В Коми 2 тысячи детей переведены в новые семьи от родителей, лишенных прав и с зависимостями
- 08:45 15 октября
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- Инесса Богатая
По состоянию на 1 октября 2024 года в Коми числится 2, 5 тысячи детей, включенных в категорию "социальных сирот", чьи родители были лишены родительских прав.
Этой информацией поделился руководитель Коми Владимир Уйба в рамках совместного пресс-брифинга с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, которая прибыла в Сыктывкар в рамках рабочей поездки. Об этом сообщает "Комиинформ".
Категория социального сиротства охватывает детей, оставшихся без попечения родителей из-за того, что те были лишены родительских прав или признаны недееспособными.
"Из этой категории 1974 ребенка были так или иначе переданы в семьи. В то же время 546 детей продолжают жить в десяти детских домах республики, и наша задача заключается в том, чтобы найти для них приемные семьи", - пояснил В. Уйба.
Как отметил руководитель региона, с учетом регионального коэффициента опекунам может предоставляться ежемесячная финансовая поддержка в пределах от 12, 5 до 17 тысяч рублей на каждого усыновленного ребенка. Кроме того, после заключения соответствующего договора опекуны могут ежемесячно получать дополнительную сумму от 8, 9 до 12, 5 тысяч рублей.
"Цель всех предоставляемых видов поддержки - это обеспечение возможности для детей, оставшихся без родителей, воспитываться в семейных условиях, а также оказание помощи опекунам, чтобы ребенок рос и жил в достойной обстановке", - подчеркнул В. Уйба.
В то же время, Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова обратила внимание на то, что ключевой проблемой социального сиротства является лишение прав родителей, имеющих зависимость.
"Сегодня в Коми имеется государственный наркологический центр, одна некоммерческая организация и возможность получить сертификат на реабилитацию в Казани, однако этого недостаточно для значительных достижений. В этом направлении нужна работа, и я уверена в том, что Владимир Уйба, как врач, найдет решение этой проблемы", - резюмировала М. Львова-Белова.