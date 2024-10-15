В Коми 2 тысячи детей переведены в новые семьи от родителей, лишенных прав и с зависимостями

По состоянию на 1 октября 2024 года в Коми числится 2, 5 тысячи детей, включенных в категорию "социальных сирот", чьи родители были лишены родительских прав.

Этой информацией поделился руководитель Коми Владимир Уйба в рамках совместного пресс-брифинга с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, которая прибыла в Сыктывкар в рамках рабочей поездки. Об этом сообщает "Комиинформ".

Категория социального сиротства охватывает детей, оставшихся без попечения родителей из-за того, что те были лишены родительских прав или признаны недееспособными.

"Из этой категории 1974 ребенка были так или иначе переданы в семьи. В то же время 546 детей продолжают жить в десяти детских домах республики, и наша задача заключается в том, чтобы найти для них приемные семьи", - пояснил В. Уйба.

Как отметил руководитель региона, с учетом регионального коэффициента опекунам может предоставляться ежемесячная финансовая поддержка в пределах от 12, 5 до 17 тысяч рублей на каждого усыновленного ребенка. Кроме того, после заключения соответствующего договора опекуны могут ежемесячно получать дополнительную сумму от 8, 9 до 12, 5 тысяч рублей.