В Коми вступили в законную силу приговоры участникам ОПГ по уголовному делу о хищении нефти

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Апелляционная инстанция Верховного суда Республики Коми провела рассмотрение уголовного дела, касающегося 11 жителей из Усинска и ХМАО-Югры. Об этом сообщает "Комиинформ". Согласно сообщению региональной прокуратуры, в зависимости от характера их действий, они были признаны виновными по следующим статьям УК РФ: организация и руководство преступным сообществом, участие в нем, кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере, повреждение нефтепровода из корыстных побуждений группой лиц, причинение имущественного ущерба обманом, совершенное организованной группой и отмывание денежных средств, полученных в результате преступления, организованной группой в особо крупном размере.

Суд установил, что в течение 2016 года на территории Республики Коми члены преступного сообщества занимались несанкционированными врезками в нефтепровод компании. Количество похищенной нефти превысило 22 тысячи тонн, а ущерб составил более 295 миллионов рублей.

Похищенную нефть соучастники транспортировали по железной дороге, используя фальшивые документы на перевозку газового конденсата, который подлежит более низкому тарифу, чем нефть. Из-за этих действий ОАО "РЖД" понесло убытки более 17 миллионов рублей.

В октябре 2023 года суд первой инстанции постановил приговор: двум лидерам сообщества - по 14 и 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а остальным - от 6 до 7 лет в колонии общего режима.

Защита обжаловала вердикт, отрицая существование преступного сообщества, споря относительно объемов и принадлежности нефти, и указывая на процессуальные нарушения в ходе следствия и судебного разбирательства.

Верховный суд Республики Коми отклонил аргументы защиты как необоснованные и подтвердил законность приговора в отношении установленных фактов и квалификации действий осужденных. Вместе с тем, согласившись с прокуратурой, представившей апелляцию, суд признал дополнительное отягчающее обстоятельство: использование специальных технических средств при совершении преступления.