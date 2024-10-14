В Сыктывкаре суд обязал ускорить расселение жильцов из аварийного дома в Эжве
- 22:45 14 октября
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- Инесса Богатая
Суд постановил ускорить процесс переселения жителей из аварийного здания в Эжве. Районная администрация ранее определила, что переселение завершится к концу 2025 года, однако прокуратура считает, что это занимает слишком много времени.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми, ведомство Эжвинского района провело проверку соблюдения законодательства о переселении из аварийного жилья. В ходе нее выяснилось, что руководитель районной администрации назначил срок расселения дома №7 на улице Боровой, признанного аварийным и подлежащим сносу, до 31 декабря 2025 года.
Прокуратура сочла такой срок нарушением прав жителей, так как пребывание в здании представляет опасность для жизни и здоровья людей. Чтобы исправить данное нарушение, прокуратура обратилась в суд.
Судья поддержал позицию прокуратуры и обязал местные власти установить более адекватный срок для переселения жильцов.
Напомним, ранее портал "Про Город Сыктывкар" сообщал, что в столице Коми обсудили концепцию благоустройства парка в городском поселке Верхняя Максаковка.