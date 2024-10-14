В Сыктывкаре суд обязал ускорить расселение жильцов из аварийного дома в Эжве

Суд постановил ускорить процесс переселения жителей из аварийного здания в Эжве. Районная администрация ранее определила, что переселение завершится к концу 2025 года, однако прокуратура считает, что это занимает слишком много времени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми, ведомство Эжвинского района провело проверку соблюдения законодательства о переселении из аварийного жилья. В ходе нее выяснилось, что руководитель районной администрации назначил срок расселения дома №7 на улице Боровой, признанного аварийным и подлежащим сносу, до 31 декабря 2025 года.