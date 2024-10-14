Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена самой первой
- 17:03 14 октября
- 6+
- Инга Межевикина
freepik.com
Грузинская закуска из баклажанов — это аппетитное и ароматное блюдо, которое можно приготовить впрок на зиму. Оно отлично дополняет мясные кушанья и подходит к любому гарниру.
Чтобы приготовить эту закуску, возьмите:
- баклажаны — 1200 г;
- болгарский перец — 4-5 штук;
- острый перец — 1 штука;
- чеснок — 1 головка;
- сахар — 1 столовая ложка;
- соль — 1 чайная ложка;
- уксус 9% — 80 мл;
- рафинированное подсолнечное масло — 100 мл.
Приготовление:
- Порежьте баклажаны кубиками и выложите в большую миску. Посыпьте их солью и оставьте на полчаса или чуть больше. Очистите чеснок и разрежьте болгарский перец, удалив семечки. Острый перец можно оставить с семенами для остроты. Измельчите перцы и чеснок в блендере.
- Баклажаны отожмите от лишней жидкости и подогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Обжаривайте баклажаны до появления золотистой корочки. Переложите измельченные перцы и чеснок в кастрюлю, добавьте масло и уксус, доведите до кипения. Затем положите обжаренные баклажаны, добавьте сахар и соль. Варите смесь 10 минут.
- Горячую закуску разложите по сухим стерилизованным банкам. Закройте их крышками и переверните вверх дном, укутав в теплое одеяло до полного остывания. Ваш грузинский баклажанный деликатес готов.
Храните его в прохладном месте, как холодильник или кладовка, пишет pravda.ru.