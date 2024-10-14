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Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена самой первой

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена самой первойfreepik.com

Грузинская закуска из баклажанов — это аппетитное и ароматное блюдо, которое можно приготовить впрок на зиму. Оно отлично дополняет мясные кушанья и подходит к любому гарниру.

Чтобы приготовить эту закуску, возьмите:

  • баклажаны — 1200 г;
  • болгарский перец — 4-5 штук;
  • острый перец — 1 штука;
  • чеснок — 1 головка;
  • сахар — 1 столовая ложка;
  • соль — 1 чайная ложка;
  • уксус 9% — 80 мл;
  • рафинированное подсолнечное масло — 100 мл.  

Приготовление:

  1. Порежьте баклажаны кубиками и выложите в большую миску. Посыпьте их солью и оставьте на полчаса или чуть больше. Очистите чеснок и разрежьте болгарский перец, удалив семечки. Острый перец можно оставить с семенами для остроты. Измельчите перцы и чеснок в блендере.
  2. Баклажаны отожмите от лишней жидкости и подогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Обжаривайте баклажаны до появления золотистой корочки. Переложите измельченные перцы и чеснок в кастрюлю, добавьте масло и уксус, доведите до кипения. Затем положите обжаренные баклажаны, добавьте сахар и соль. Варите смесь 10 минут.
  3. Горячую закуску разложите по сухим стерилизованным банкам. Закройте их крышками и переверните вверх дном, укутав в теплое одеяло до полного остывания. Ваш грузинский баклажанный деликатес готов. 

Храните его в прохладном месте, как холодильник или кладовка, пишет pravda.ru.

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