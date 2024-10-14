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Берите смело сразу 2 пачки - внутри точно чистые сливки: в Роскачестве назвали лучшие марки сливочного масла

Берите смело сразу 2 пачки - внутри точно чистые сливки: в Роскачестве назвали лучшие марки сливочного маслаФото из архива "Про Город"

Сливочное масло часто вызывает у покупателей сомнения в отношении его качества и натуральности. Исследование, проведённое Росконтролем, позволило составить список безопасных и качественных брендов.

Что проверяли:

Натуральность: отсутствие растительных жиров или говяжьего жира вместо сливок.
Свежесть: отсутствие вредных микроорганизмов.
Вкус и качество: соответствие стандартам.

Результаты

Масло с жирностью 82,5%:

  • "Вкуснотеево"
  • "Valuiki Традиционное"
  • "Экомилк"
  • "Белорусское Традиционное"

Масло с жирностью 72,5%:

  • "Азбука сыра Крестьянское"
  • "Вологодское лето Крестьянское"

Советы по выбору:

  1. Изучайте состав: натуральное масло должно содержать только сливки, молоко и соль.
  2. Обращайте внимание на срок годности: натуральное масло хранится не более 30-45 дней.
  3. Проверяйте упаковку: она должна быть герметичной и защищать от света.
  4. Покупайте у проверенных производителей: в крупных сетевых магазинах выше шансы найти оригинальный продукт.
  5. Внешний вид: масло должно быть однородным, с характерным сливочным цветом, без посторонних включений.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете выбрать качественное и натуральное сливочное масло, избегая подделок и заботясь о своём здоровье.

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