Берите смело сразу 2 пачки - внутри точно чистые сливки: в Роскачестве назвали лучшие марки сливочного масла
- 17:00 14 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Фото из архива "Про Город"
Сливочное масло часто вызывает у покупателей сомнения в отношении его качества и натуральности. Исследование, проведённое Росконтролем, позволило составить список безопасных и качественных брендов.
Что проверяли:
Натуральность: отсутствие растительных жиров или говяжьего жира вместо сливок.
Свежесть: отсутствие вредных микроорганизмов.
Вкус и качество: соответствие стандартам.
Результаты
Масло с жирностью 82,5%:
- "Вкуснотеево"
- "Valuiki Традиционное"
- "Экомилк"
- "Белорусское Традиционное"
Масло с жирностью 72,5%:
- "Азбука сыра Крестьянское"
- "Вологодское лето Крестьянское"
Советы по выбору:
- Изучайте состав: натуральное масло должно содержать только сливки, молоко и соль.
- Обращайте внимание на срок годности: натуральное масло хранится не более 30-45 дней.
- Проверяйте упаковку: она должна быть герметичной и защищать от света.
- Покупайте у проверенных производителей: в крупных сетевых магазинах выше шансы найти оригинальный продукт.
- Внешний вид: масло должно быть однородным, с характерным сливочным цветом, без посторонних включений.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете выбрать качественное и натуральное сливочное масло, избегая подделок и заботясь о своём здоровье.