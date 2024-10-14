В Коми выросло количество личных банкротств

В Коми возросло число случаев личного банкротства. В республике на протяжении существования процедуры потребительского банкротства свыше 6, 8 тысячи человек подтвердили свою неспособность исполнить финансовые обязательства. Об этом сообщает "БНК".

Согласно данным за январь-сентябрь 2024 года, суды опубликовали 1750 уведомлений о банкротстве физических лиц и индивидуальных предпринимателей с началом реализации их имущества. Это на 30% больше по сравнению с 1346 уведомлениями за аналогичный период предыдущего года, как сообщается в проекте "Федресурс".