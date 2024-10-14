В Коми выросло количество личных банкротств
- 14:30 14 октября
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- Инесса Богатая
В Коми возросло число случаев личного банкротства. В республике на протяжении существования процедуры потребительского банкротства свыше 6, 8 тысячи человек подтвердили свою неспособность исполнить финансовые обязательства. Об этом сообщает "БНК".
Согласно данным за январь-сентябрь 2024 года, суды опубликовали 1750 уведомлений о банкротстве физических лиц и индивидуальных предпринимателей с началом реализации их имущества. Это на 30% больше по сравнению с 1346 уведомлениями за аналогичный период предыдущего года, как сообщается в проекте "Федресурс".
Начиная с октября 2015 года, более 6,8 тысячи жителей Коми стали финансово несостоятельными.
По количеству личных банкротств на уровне страны Коми занимает 57-е место. Лидерами по числу граждан, объявивших себя банкротами в течение первых трех кварталов 2024 года, стала Московская область (около 15,8 тысяч человек, прирост составил 25%), Краснодарский край (14,6 тысячи человек, увеличение на 23%) и Москва (14 тысяч человек, рост на 15%). Наименьшие показатели по банкротствам отмечены в НАО (2 человека), ЛНР (1 человек) и Запорожской области (1 человек).
С началом сентября 2020 года для граждан стала доступна опция внесудебного банкротства через МФЦ. В Коми за девять месяцев 2024 года было опубликовано 368 сообщений о запуске такой процедуры, что в 6 раз больше показателя за январь-сентябрь 2023 года. Всего с сентября 2020 года опубликованы 606 уведомлений о внесудебных банкротствах.