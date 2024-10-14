Жительница Коми "инвестировала" в мошенников почти один миллион рублей
- 13:45 14 октября
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- Инесса Богатая
В отдел полиции Ухты поступило заявление от 48-летней местной жительницы о краже финансовых средств. Женщина сообщила, что хотела попробовать инвестировать через интернет, как информирует пресс-служба МВД по Коми.
Выяснилось, что ей позвонила девушка, предложившая выгодное вложение средств. Она рассказала, как можно научиться покупать акции компаний. Для этого необходимо было зарегистрироваться на специальной интернет-платформе для отслеживания движения "рынка". При этом мошенница настаивала, чтобы жительница города проводила сделки через нее, ссылаясь на свой "опыт" и высокий рейтинг как трейдера.
Женщина, доверившись звонившей и не заподозрив обман, перевела за неделю свои сбережения и взятые в кредит деньги, в сумме 910 тысяч рублей. Когда псевдоучительница перестала отвечать на звонки, потерпевшая осознала обман и обратилась в полицию.
По этому инциденту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ "Мошенничество".
МВД Республики Коми предостерегает граждан от доверия к незнакомым лицам, предлагающим инвестиционные возможности или выгодные сделки. Не забывайте, такие предложения могут исходить от мошенников! При попытках обсудить денежные вопросы, завершите разговор или заблокируйте собеседника.