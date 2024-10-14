Жительница Коми "инвестировала" в мошенников почти один миллион рублей

В отдел полиции Ухты поступило заявление от 48-летней местной жительницы о краже финансовых средств. Женщина сообщила, что хотела попробовать инвестировать через интернет, как информирует пресс-служба МВД по Коми.

Выяснилось, что ей позвонила девушка, предложившая выгодное вложение средств. Она рассказала, как можно научиться покупать акции компаний. Для этого необходимо было зарегистрироваться на специальной интернет-платформе для отслеживания движения "рынка". При этом мошенница настаивала, чтобы жительница города проводила сделки через нее, ссылаясь на свой "опыт" и высокий рейтинг как трейдера.