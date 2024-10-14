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Мэрия Сыктывкара ищет новое место для демонтированного из центра города советского панно

Мэрия Сыктывкара ищет новое место для демонтированного из центра города советского панноФото "Про Город"

Власти Сыктывкара ищут новое место для демонтированного с центральных улиц города советского панно. Об этом сообщает "БНК".

Конструкция, изображающая пару, устремленную в светлое будущее, была убрана с перекрестка улиц Советская и Домны Каликовой. Панно сейчас хранится у Верховного суда Коми, который владеет землей, где оно ранее находилось. Городская администрация планирует забрать панно для его восстановления.

Жители Сыктывкара заметили исчезновение панно, которое долгие годы находилось у здания суда. Железная конструкция представляла мужчину и женщину, смотрящих на солнечный город. При этом каркас остался на месте и был даже покрашен.

Как сообщает "БНК" со ссылкой на администрацию города, панно было расположено на участке земли федеральной собственности, переданном в постоянное пользование Верховному суду. В реестре муниципального имущества эта конструкция отсутствует и не признана объектом исторической ценности. На момент демонтажа стенд был в плохом состоянии, деформирован, на нем самовольно появились надписи.

"Конструкцию демонтировал собственник участка. В данный момент панно находится на хранении у Верховного суда Коми. Достигнута договоренность, что администрация Сыктывкара заберет его для восстановления и поиска нового места для установки", — отметили в мэрии.

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