Мэрия Сыктывкара ищет новое место для демонтированного из центра города советского панно

Власти Сыктывкара ищут новое место для демонтированного с центральных улиц города советского панно. Об этом сообщает "БНК".

Конструкция, изображающая пару, устремленную в светлое будущее, была убрана с перекрестка улиц Советская и Домны Каликовой. Панно сейчас хранится у Верховного суда Коми, который владеет землей, где оно ранее находилось. Городская администрация планирует забрать панно для его восстановления.

Жители Сыктывкара заметили исчезновение панно, которое долгие годы находилось у здания суда. Железная конструкция представляла мужчину и женщину, смотрящих на солнечный город. При этом каркас остался на месте и был даже покрашен.

Как сообщает "БНК" со ссылкой на администрацию города, панно было расположено на участке земли федеральной собственности, переданном в постоянное пользование Верховному суду. В реестре муниципального имущества эта конструкция отсутствует и не признана объектом исторической ценности. На момент демонтажа стенд был в плохом состоянии, деформирован, на нем самовольно появились надписи.