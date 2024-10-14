Полы теперь можно не мыть: всего одна ложка на ведро воды и поверхности сверкают как зеркало
- 15:17 14 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Елена Матвеева предлагает практичный и эффективный совет для ухода за напольными покрытиями, который особенно полезен для домов с домашними животными.
Она рекомендует использовать простой раствор с глицерином для мытья полов. Глицерин помогает не только очистить поверхности, но и создать антистатическую пленку, которая отталкивает пыль, что снижает частоту уборки.
Рецепт раствора для мытья полов:
- Половина ведра теплой воды;
- 1 столовая ложка аптечного глицерина;
- 4-5 капель эфирного масла (например, чайное дерево, пихта, хвоя, эвкалипт или лимон) для дезинфекции и аромата.
Этот раствор легко удаляет загрязнения и придаёт полам блеск, а эфирные масла добавляют приятный аромат и обладают антибактериальными свойствами. Глицерин можно также использовать для протирки мебели и других поверхностей, чтобы уменьшить оседание пыли и облегчить поддержание чистоты.
Этот метод делает уборку более легкой и помогает сохранить блеск и чистоту пола надолго.