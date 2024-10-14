Полы теперь можно не мыть: всего одна ложка на ведро воды и поверхности сверкают как зеркало

Елена Матвеева предлагает практичный и эффективный совет для ухода за напольными покрытиями, который особенно полезен для домов с домашними животными.

Она рекомендует использовать простой раствор с глицерином для мытья полов. Глицерин помогает не только очистить поверхности, но и создать антистатическую пленку, которая отталкивает пыль, что снижает частоту уборки.