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Полы теперь можно не мыть: всего одна ложка на ведро воды и поверхности сверкают как зеркало

Полы теперь можно не мыть: всего одна ложка на ведро воды и поверхности сверкают как зеркалоФото ngzt.ru

Елена Матвеева предлагает практичный и эффективный совет для ухода за напольными покрытиями, который особенно полезен для домов с домашними животными.

Она рекомендует использовать простой раствор с глицерином для мытья полов. Глицерин помогает не только очистить поверхности, но и создать антистатическую пленку, которая отталкивает пыль, что снижает частоту уборки.

Рецепт раствора для мытья полов:

  • Половина ведра теплой воды;
  • 1 столовая ложка аптечного глицерина;
  • 4-5 капель эфирного масла (например, чайное дерево, пихта, хвоя, эвкалипт или лимон) для дезинфекции и аромата.

Этот раствор легко удаляет загрязнения и придаёт полам блеск, а эфирные масла добавляют приятный аромат и обладают антибактериальными свойствами. Глицерин можно также использовать для протирки мебели и других поверхностей, чтобы уменьшить оседание пыли и облегчить поддержание чистоты.

Этот метод делает уборку более легкой и помогает сохранить блеск и чистоту пола надолго.

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