Пластиковые бутылки 5 л берегу — словно зеницу ока: вот что из них делаю — порядок в доме теперь точно обеспечен
- 11:05 14 октября
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- Инга Межевикина
В современном мире через руки хранительниц дома проходит множество пластиковой тары, включая 5-литровые бутылки. Многие сразу выбрасывают их, но такие емкости могут пригодиться в быту.
Знаток лайфхаков и автор Дзен-канала «Шебби-Шик» поделилась идеей о том, как всего из двух пластиковых бутылок сделать функциональную корзину. Для этого возьмите две бутылки.
У одной бутылки отрежьте верхушку, а у другой — дно и тоже верх. Вставьте одну часть в другую. Чтобы облегчить вставку, слегка сделайте надрезы на углах одной из бутылок.
Теперь воспользуйтесь паяльником. В местах соединений сделайте по два отверстия с каждой стороны. Соедините части с помощью стяжек.
Рамку можно украсить яркой изолентой. Ручки бутылок тоже не выбрасывайте. Их можно прикрепить к боковым сторонам корзины с помощью стяжек. Теперь у вас есть удобное место для хранения различных мелочей.
Полезная информация: отходы ПЭТ-класса относятся к пятой категории и считаются наиболее безопасными. При их сгорании не образуются диоксины, так как в ПЭТ нет хлора.