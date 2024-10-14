Пластиковые бутылки 5 л берегу — словно зеницу ока: вот что из них делаю — порядок в доме теперь точно обеспечен

В современном мире через руки хранительниц дома проходит множество пластиковой тары, включая 5-литровые бутылки. Многие сразу выбрасывают их, но такие емкости могут пригодиться в быту.

Знаток лайфхаков и автор Дзен-канала «Шебби-Шик» поделилась идеей о том, как всего из двух пластиковых бутылок сделать функциональную корзину. Для этого возьмите две бутылки.