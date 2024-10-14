Указ подписан: всех, у кого имеются наличные деньги, ждет грустный сюрприз с 15 октября

Фото из архива "Про Город"

Вопрос о судьбе наличных средств в России к 2030 году приобретает всё большую значимость. По информации от АО "Гознак", доля наличных операций ежесезонно снижается, и сейчас всего 10% финансовых сделок совершаются с помощью бумажных денег. В свете этого возникает дискуссия о целесообразности сохранения наличных в обращении, поскольку их обслуживание становится слишком затратным для банковской системы.

Почему рассматривается отказ от наличных денег?

Основная причина обсуждения судьбы наличных денег связана с их уменьшающимся использованием. В первой половине 2024 года количество наличности в обороте снизилось почти на 600 миллиардов рублей, а доля безналичных платежей в розничной торговле достигла 83,4%. Это указывает на стремительный переход к использованию банковских карт, оплате через QR-коды и к системам быстрых платежей.

С точки зрения экономики, отказ от наличных может быть полезен. Это облегчит банкам и государству контроль над транзакциями, что поможет уменьшить коррупцию, оптимизировать налоговую систему и упростить процесс проведения тендеров. Кроме того, безналичные операции ускоряют финансовые потоки, что позитивно влияет на экономику в целом.

Возможные угрозы при отказе от наличных

Хотя переход на безналичные расчёты имеет свои преимущества, он связан с определёнными рисками. Одной из основных проблем является зависимость от цифровой инфраструктуры. Технические неполадки, кибератаки или исключение людей без доступа к цифровым технологиям могут создать трудности для части населения. Также остаются вопросы относительно политической и экономической стабильности.

По мнению аналитиков, такие изменения потребуют существенной цифровизации в стране, что может стать вызовом для России в условиях санкций и импортозависимости технологической базы. Кроме того, малый и средний бизнес пока не полностью готов к полному отказу от наличных, что усложняет этот процесс.

Будущее наличных средств в России

Отказ от бумажных денег — это долгосрочная задача. Для этого нужно не только высокое внедрение цифровых финансовых услуг, но и готовность как населения, так и бизнеса. Введение цифрового рубля может уменьшить использование наличных, но для этого потребуется создание надёжной инфраструктуры.