Власти Коми подготовили программу по развитию автотуризма

На последнем заседании Государственного совета Республики Коми заместитель председателя правительства и министр экономического развития, промышленности и транспорта Евгений Мазур подвел итоги реализации государственной программы по развитию экономики региона. Одним из ключевых направлений программы стало развитие туризма, который с лета прошлого года курирует Министерство экономического развития. До этого за данную отрасль отвечало Министерство культуры. Перемены, по словам министра, направлены на улучшение базовой туристической инфраструктуры и стимулирование создания коммерческих объектов вдоль ключевых автомобильных маршрутов.

Развитие туризма в Коми рассматривается как важное направление для повышения привлекательности региона как среди местных жителей, так и среди гостей из других регионов страны. По словам Евгения Мазура, данные последнего общественного опроса, проведенного в сентябре 2024 года, подтверждают высокую заинтересованность населения в создании новых объектов придорожного сервиса и улучшении инфраструктуры для автомобильных путешественников. Среди участников опроса — как местные жители, так и туристы, посещающие республику.