Власти Коми подготовили программу по развитию автотуризма
- 09:00 13 октября
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- Дмитрий Толстенёв
На последнем заседании Государственного совета Республики Коми заместитель председателя правительства и министр экономического развития, промышленности и транспорта Евгений Мазур подвел итоги реализации государственной программы по развитию экономики региона. Одним из ключевых направлений программы стало развитие туризма, который с лета прошлого года курирует Министерство экономического развития. До этого за данную отрасль отвечало Министерство культуры. Перемены, по словам министра, направлены на улучшение базовой туристической инфраструктуры и стимулирование создания коммерческих объектов вдоль ключевых автомобильных маршрутов.
Развитие туризма в Коми рассматривается как важное направление для повышения привлекательности региона как среди местных жителей, так и среди гостей из других регионов страны. По словам Евгения Мазура, данные последнего общественного опроса, проведенного в сентябре 2024 года, подтверждают высокую заинтересованность населения в создании новых объектов придорожного сервиса и улучшении инфраструктуры для автомобильных путешественников. Среди участников опроса — как местные жители, так и туристы, посещающие республику.
Основные запросы, выявленные в ходе исследования, касаются необходимости создания современных кемпингов, удобных стоянок для автотранспорта, а также пунктов для автодомов и караванов. Одной из острых потребностей является развитие туристической навигации, которая бы помогала путешественникам ориентироваться на дорогах региона и находить интересные места. Участники опроса также отметили необходимость улучшения придорожного сервиса, в том числе открытие магазинов с местной сувенирной продукцией, пунктов питания и информационных центров на автозаправочных станциях.
По мнению министра Мазура, развитие этих объектов — это не только ответ на потребности туристов, но и значительный вклад в развитие местной экономики. Развитие автотуризма стимулирует развитие малого и среднего бизнеса, создает рабочие места и привлекает инвестиции. В качестве примера успешного проекта министр привел фино-угорский этнопарк, который уже третий год предоставляет в аренду автодом для путешествий по республике. Этот сервис пользуется стабильным спросом среди туристов, что свидетельствует о потенциале таких предложений для увеличения числа гостей региона.