В Коми за 10 лет в 2 раза упала рождаемость
- 08:45 13 октября
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- Дмитрий Толстенёв
В Республике Коми продолжает наблюдаться снижение рождаемости, которое стало серьёзным вызовом для региона.
Министр юстиции республики Александр Осташов отметил, что за последние десять лет количество новорожденных сократилось вдвое: с 12 тысяч в 2014 году до 6,3 тысяч в 2023 году. По его прогнозам, примерно такое же количество младенцев появится на свет и в текущем году, что подтверждает продолжающуюся тенденцию снижения рождаемости.
Основной причиной сложившейся ситуации Осташов назвал так называемую "демографическую яму", корни которой уходят в 90-е годы, когда в России и в частности в Коми произошёл резкий спад рождаемости. Экономические и социальные потрясения того периода отразились на будущих поколениях, что теперь проявляется в виде недостаточного количества женщин в детородном возрасте. Министр подчеркнул, что без вмешательства в эту ситуацию, преодоление демографического кризиса может затянуться на десятилетия.
Тем не менее, в долгосрочной перспективе эксперты видят потенциал для улучшения демографической ситуации. В ближайшие несколько лет в детородный возраст войдут молодые люди, рожденные в период с 2004 по 2007 годы, когда наблюдался некоторый прирост населения. Это может привести к естественному росту рождаемости. Однако важно отметить, что одного только демографического фактора будет недостаточно. Необходимо продолжать реализацию мер государственной поддержки, направленных на повышение рождаемости и улучшение качества жизни молодых семей.
Александр Осташов отметил, что несмотря на общую негативную динамику, в последние годы наметились некоторые позитивные сдвиги в рождаемости. В частности, увеличивается число вторых, третьих и последующих детей в семьях. В 2023 году наблюдается рост числа семей, в которых рождаются четвёртые и пятые дети. По данным статистики, количество пятого и последующего ребёнка увеличилось на 18%. Это свидетельствует о том, что программы государственной поддержки, такие как материнский капитал, пособия и льготы, начинают оказывать реальное влияние на решения семей о расширении.