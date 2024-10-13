В Коми за 10 лет в 2 раза упала рождаемость

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В Республике Коми продолжает наблюдаться снижение рождаемости, которое стало серьёзным вызовом для региона. Министр юстиции республики Александр Осташов отметил, что за последние десять лет количество новорожденных сократилось вдвое: с 12 тысяч в 2014 году до 6,3 тысяч в 2023 году. По его прогнозам, примерно такое же количество младенцев появится на свет и в текущем году, что подтверждает продолжающуюся тенденцию снижения рождаемости.

Основной причиной сложившейся ситуации Осташов назвал так называемую "демографическую яму", корни которой уходят в 90-е годы, когда в России и в частности в Коми произошёл резкий спад рождаемости. Экономические и социальные потрясения того периода отразились на будущих поколениях, что теперь проявляется в виде недостаточного количества женщин в детородном возрасте. Министр подчеркнул, что без вмешательства в эту ситуацию, преодоление демографического кризиса может затянуться на десятилетия.

Тем не менее, в долгосрочной перспективе эксперты видят потенциал для улучшения демографической ситуации. В ближайшие несколько лет в детородный возраст войдут молодые люди, рожденные в период с 2004 по 2007 годы, когда наблюдался некоторый прирост населения. Это может привести к естественному росту рождаемости. Однако важно отметить, что одного только демографического фактора будет недостаточно. Необходимо продолжать реализацию мер государственной поддержки, направленных на повышение рождаемости и улучшение качества жизни молодых семей.