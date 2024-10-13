На ремонт ЗАГСа Сыктывкара требуется около 70 млн рублей

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Здание ЗАГСа в Сыктывкаре, которое давно нуждается в капитальном ремонте, вновь оказалось в центре обсуждений. На встрече с журналистами 11 октября министр юстиции Республики Коми Алексей Осташов отметил, что нынешнее состояние здания Сыктывкарского ЗАГСа вызывает беспокойство. По его словам, здание не приспособлено для столь важного учреждения, что значительно усложняет его работу и требует значительных усилий для проведения мероприятий.

Одним из главных вопросов, которые затронули журналисты на встрече, стал ремонт инфраструктуры ЗАГСов в других городах республики. В качестве примера был приведен недавно завершённый капитальный ремонт ЗАГСа в Усинске, где это учреждение расположено в здании Дворца культуры. Ремонт был проведён впервые за 20 лет и стал возможен благодаря поддержке правительства региона и нефтяной компании "ЛУКОЙЛ". Открытие обновленного ЗАГСа стало важным событием для города, а первым молодоженам, зарегистрировавшим свой брак после ремонта, лично поздравил глава Коми Владимир Уйба.

Однако в Сыктывкаре ситуация гораздо сложнее. Как отметил Алексей Осташов, необходимый для ремонта ЗАГСа бюджет составляет около 70 миллионов рублей, и таких средств у региона на данный момент нет. Проблема заключается не только в самом здании, но и в общем уровне финансирования таких учреждений. Загсы — это федеральные структуры, и на их текущее содержание и ремонт часто выделяется крайне скромное финансирование, которого едва хватает на поддержание минимальных условий работы.