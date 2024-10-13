Синоптики рассказали о погоде в Сыктывкаре на сегодня

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13 октября жителей Республики Коми ожидает переменчивая погода с осадками в северных и центральных районах, а также низкими температурами по всей территории региона. Согласно прогнозу Коми ЦГМС, погода в это воскресенье будет отличаться в зависимости от расположения района, что требует внимания как от водителей, так и от пешеходов.

В северных и центральных районах республики будет преимущественно облачно с кратковременными осадками. Ночью в этих регионах возможны дожди, переходящие в мокрый снег, а местами ожидается гололед, что может усложнить дорожную обстановку. Особую осторожность стоит проявить водителям, особенно в ночные часы, так как наличие гололеда увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций на дорогах. В течение дня осадки станут менее интенсивными, но сохранятся в виде небольших дождей и мокрого снега.

На юге Коми погода обещает быть более благоприятной. Здесь ожидается переменная облачность с отсутствием значительных осадков. Несмотря на отсутствие дождя и снега, температура воздуха останется низкой, особенно в ночные часы. Местами столбики термометров могут опуститься ниже нуля, что требует внимания к утреннему перемещению по городу и дорогам.

Что касается ветра, его направление будет в основном южное и юго-западное. Ветер будет умеренным, 3-8 м/с в большинстве районов республики, однако на севере и в центральных районах, особенно ночью, ожидаются усиления до 9-14 м/с, а на крайнем северо-востоке — порывы до 15-17 м/с. Сильные порывы ветра могут спровоцировать падение веток деревьев или других предметов, создавая опасность для людей и транспорта. Жителям этих районов рекомендуется принимать соответствующие меры предосторожности и избегать длительного нахождения на улице во время усиления ветра.

Температурные условия 13 октября будут разниться в зависимости от региона. Ночью температура воздуха по республике опустится до +1...-4С, а в восточных районах местами возможны заморозки до -10С. Днем немного потеплеет, но максимальная температура составит +1...+6С. В восточных районах холода останутся более ощутимыми, что также стоит учесть при планировании выхода из дома. Жителям северных и восточных регионов важно одеваться теплее и учитывать возможность появления гололеда при передвижении.