Преподаватель из Сыктывкара получила престижную премию Минкультуры России

Преподаватель Сыктывкарской детской музыкальной школы имени Якова Перепелицы получила премию Минкультуры РФ в полмиллиона рублей. Об этом сообщает глава Коми Владимир Уйба.

Татьяна Бурцева, талантливый преподаватель из Сыктывкарской детской музыкальной школы имени Якова Перепелицы, удостоилась высокой награды от Министерства культуры Российской Федерации, став лауреатом премии в размере полмиллиона рублей. В ежегодном конкурсе, направленном на выявление лучших преподавателей в области музыкального искусства, Татьяна Александровна вошла в число 150 выдающихся педагогов, представляющих 49 регионов страны. Награды вручаются в соответствии с Указом Президента РФ, и процесс отбора участников основывался на оценке таких критериев, как инновация авторских методик в образовательном процессе, достижения учеников и личное участие учителя в культурных проектах.

На протяжении многих лет Татьяна Бурцева успешно разрабатывает и внедряет программы, способствующие раскрытию талантов и потенциала своих учеников. Особого внимания заслуживает её вклад в работу с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. В рамках этих усилий она участвовала в создании адаптированной дополнительной образовательной программы «Мой мир музыки», открывающей новые горизонты для обучения и развития.

Эти достижения подтверждают профессионализм и преданность делу Татьяны Бурцевой, поднимая престиж её школы на всероссийский уровень и вдохновляя коллег на дальнейшее совершенствование в области музыкального образования.