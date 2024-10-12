В России за сутки ликвидировали 22 природных пожара
- 14:30 12 октября
- 12+
- Анастасия Амелькина
За сутки пожарные ликвидировали горение в лесах шести регионов России. Об этом пишут РИА Новости.
В России продолжается борьба с природными пожарами, и за последние сутки были предприняты значительные усилия для их устранения. Согласно данным Авиалесоохраны, лесопожарные службы на всей территории страны сумели ликвидировать 22 очага возгорания, пройдя с огнём в общей сложности 9126 гектаров. Эти данные подтверждаются региональными диспетчерскими службами лесного хозяйства, которые сообщают, что за 11 октября 2024 года в шести регионах специальными подразделениями и привлечёнными к операции специалистами была осуществлена успешная ликвидация лесных пожаров.
Несмотря на победы в отдельных районах, угроза всё ещё сохраняется. К началу нового дня субботы на территории России активно горело 27 пожаров, охватывающих площадь в 134 195 гектаров. Наибольшая концентрация возгораний наблюдается в Забайкальском крае, где насчитывается 15 пожаров на той же площади. Это регион становится основной ареной борьбы с огненной стихией, требуя значительных усилий от пожарных и спасательных служб.