В Сыктывкаре состоялась приёмка квартир для детей-сирот

Фото со страницы Владимира Голдина

В Сыктывкаре успешно завершена приемка десяти современных квартир-студий, предназначенных для детей-сирот, оставшихся без заботы родителей. Об этом сообщает мэр города Владимир Голдин. Эти жилые объекты расположены в новом жилом здании на улице Панева, дом 4, что свидетельствует о продолжающемся развитии жилищного фонда в регионе. Каждая квартира имеет уютное пространство площадью от 28 до 34 квадратных метров и сдается с полной отделкой «под ключ».

Процесс приемки, осуществленный муниципальной комиссией, включал тщательную проверку многочисленных параметров качества и безопасности жилья. Особое внимание комиссии было сосредоточено на исправности всех инженерных коммуникаций, включая системы водоснабжения и электроснабжения, а также вентиляционные системы и корректность работы приборов учета.