Дорогой клад СССР: эта посуда сейчас стоит более 100 000 рублей - была на каждой кухне

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На советских кухнях когда-то были вещи, которые сейчас представляют собой настоящие находки для коллекционеров. Они несут в себе дух своего времени и могут стоить десятки тысяч рублей, особенно это касается советской посуды. Ярким примером является чайный сервиз, произведённый на заводе "Вербилки" в Подмосковье, цена которого на современном рынке антиквариата может достигать 100 000 рублей.

История чайного сервиза "Вербилки"

Завод основан в XVIII веке Францем Гарднером с целью изготовления фарфора для царского двора. Изящные фарфоровые изделия считались символом роскоши и стоили дорого. После революции 1917 года завод переименовали в Дмитровский фарфоровый завод; его продукция стала более массовой, но сохранила высокое качество. За время советской власти предприятию пришлось пройти ряд изменений, и это повлияло на клейма на посуде. В 1940-х годах на изделиях появился символ чайника в овале, затем аббревиатура "ДФЗ", а с 1950-х до 1991 года использовалось клеймо в виде лося.

Стоимость сервизов может меняться в зависимости от года выпуска, состояния и количества предметов. Так, полноценный набор на 11 персон из периода 1870-1890-х годов можно продать за 100 000 рублей или даже дороже. Сервизы с изображением лося, произведённые в поздние советские годы, могут стоить от 1 000 до 3 000 рублей.

Наиболее ценными являются довоенные наборы на 6 персон. Такие сервизы, обладая уникальной росписью, в отличном состоянии могут стоить не менее 45 000 рублей.

Столовые приборы

Коллекционеры ищут не только фарфоровую посуду, но и советские столовые приборы. Наборы из мельхиора и серебра, особенно выполненные в оригинальном стиле или с клеймом известного производителя, могут оказаться очень ценными. Например, немецкий набор из 56 предметов с позолоченными деталями стоит 35 000 рублей, а советский мельхиоровый комплект из 24 предметов можно реализовать за 3 000 — 8 000 рублей. Если столовые принадлежности изготовлены в довоенный период, за одну вилку 1930-х годов могут предложить до 2 000 рублей, а в отличном состоянии — от 3 000 рублей и выше.

Ценные сахарницы

Сахарницы были важной частью советского быта и производились из различных материалов: фарфора, стекла, мельхиора и даже серебра. Обычные фарфоровые сахарницы без повреждений можно продать за 1 000 рублей, в то время как редкие варианты с агитационными рисунками или лимитированные тиражи могут стоить до 25 000 рублей. Настоящей редкостью является сахарница из подарочного сервиза "За советское метро", выпущенная в 1920-х годах, и её стоимость может достигать 110 000 рублей.

Стеклянные сахарницы из тонкого стекла или хрусталя тоже оценены до 1 000 рублей. Однако, если это богемское стекло XIX века, украшенное золотом и драгоценными камнями, цена на такие изделия начинается от 50 000 рублей и может доходить до нескольких сотен тысяч.